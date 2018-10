Carles Puigdemont demana coratge al PDeCAT davant les municipals, les europees i "unes altres" que vengen

Publicado 29/09/2018 20:41:33 CET

Acusa Colau de treure a Trias del poder amb "una de les campanyes més negres" a un polític

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha demanat aquest dissabte coratge al PDeCAT davant les eleccions municipals i les europees, i ha afegit que el cicle electoral pot seguir: "No sabem si hi haurà unes altres".

Ho ha dit en un video des de Bèlgica per tancar el Consell Nacional del PDeCAT a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), municipi de la presó de Lledoners, on estan la majoria de presos sobiranistes.

Ha llançat "un missatge de coratge, reconeixement i orgull" de tot el treball fet, però sobretot pel qual queda per fer, i ha al·ludit a les properes eleccions.

"Ens farà falta molt coratge encara aquests mesos fins a les eleccions i després" per gestionar les institucions, entre les quals ha destacat les locals, que considera claus i en les quals assegura que el PDecAT ha treballat bé.

BARCELONA

En aquest punt ha citat els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions "i sobretot la ciutat de Barcelona" com a capital catalana i una de les grans ciutats del món.

Per això, ha lamentat que els seus ciutadans "últimament han estat abandonats pel Govern municipal, sense al·ludir a BComú ni a l'alcaldessa Ada Colau.

I ha afirmat que van arribar en poder "fins i tot fent ús de les campanyes més negres i difamatòries i falses que ha estat víctima un líder polític; en aquest cas, Xavier Trias", l'alcalde que va tenir el PDeCAT.

Ha assegurat que va ser un gran alcalde i que "els desencerts d'els qui li han succeït han fet més gran el seu lideratge".

"NO ENS RENDIREM"

Puigdemont ha encoratjat a resistir en el procés sobiranista davant els qui ho donen per fracassat: "No ens rendirem, i ho farem a la nostra manera, que és una manera democràtica i no violenta".

Per a això, ha demanat "transversalitat, que és la màxima unitat possible", i ha assegurat que poden comptar amb ell, encara que sigui en la distància des de Bèlgica.

"No defalliu, perquè nosaltres no ho farem. Endavant", ha afegit per acabar el seu discurs en video davant el PDeCAT.