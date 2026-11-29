Ambiente durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede federal del Partido Popular en la calle Génova, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Centenares de simpatizantes y afiliados del Partido Popular se concentran ya en la sede nacional del PP para seguir el escrutinio electoral, a la espera de una victoria del candidato de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

Desde antes de las 20.00 horas decenas de personas se han acercado a la sede nacional de PP, en la madrileña calle Génova 13, con la esperanza de poder celebrar los resultados electorales. Muchos de los asistentes portan banderas del Partido Popular y de España.

A partir de las 21.00 horas cuando ha comenzado el escrutinio, ha empezado el entusiasmo entre los centenares de simpatizantes y afiliados del PP, que ya cortan la calle Génova. Algunos han gritado 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.

BALCÓN DE GÉNOVA

Los concentrados confían en una victoria del PP y escuchar a Feijóo desde el balcón de Génova. Los operarios han preparado esa tarde ese balcón desde el que el Partido Popular celebra las victorias electorales. En esta ocasión, además, el partido ha incorporado una pantalla gigante.

Se espera que el presidente del PP --que ha llegado a las 20.15 a Génova para seguir el recuento electoral con su equipo-- salga a ese balcón para dirigirse a los afiliados y simpatizantes del Partido Popular.