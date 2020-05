Coronavirus | Directo: La Seguridad Social pierde 49.074 afiliados en abril y casi 950.000 desde que comenzó la pandemia

04 May 2020, China, Hong Kong: A masked public servant walks through water barricades guarding Central Government Offices at Admiralty Central. Photo: Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa - Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa

MADRID, 5 May. (EDIZIONES) - España ha registrado 164 muertes con Covid-19 en las últimas 24 horas, la misma cifra que este domingo, es decir, la cifra de fallecimientos más baja desde el 18 de marzo. Desde el inicio de la pandemia en han fallecido un total de 25.428 personas, mientras que 121.343 ya se han curado (2.441 más hoy). El presidente del PP, Pablo Casado, ha comunicado al presidente del Gobierno que su partido no apoyará en el Congreso otra prórroga del estado de alarma, y Pedro Sánchez le ha advertido que no hacerlo provocará el "caos" sanitario y económico en el país. El Consejo de Ministros aprueba este martes el tercer tramo de avales para empresas por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe total de 24.500 millones de euros. Sigue en este directo todas las noticias sobre la epidemia del coronavirus en España y el resto dle mundo.