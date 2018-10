Cunillera veu "prematur" especular sobre el que passi després de la sentència dels presos

Publicado 22/09/2018 20:48:24 CET

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha aclarit aquest dissabte les seves afirmacions sobre els dirigents independentistes empresonats afirmant que "qualsevol especulació sobre el que hagi de succeir després de la sentència és prematura".

En un comunicat, ha reafirmat el seu "respecte a la independència judicial i a la separació de poders", després d'expressar en una entrevista radiofònica que és partidària de concedir un indult a presos sobiranistes que seran jutjats pel Tribunal Suprem després de la sentència i si aquests ho demanen.

També ha apostat per "no parlar de futuribles que no ajuden a solucionar els problemes actuals" i ha descartat pronunciaments sobre hipòtesis relacionades amb processos judicials.