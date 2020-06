Pineda niega en la reanudación del juicio contra Ausbanc que retirara demandas a entidades bancarias por publicidad

Dice que envió a un colaborador para que hablara con Bernad (Manos Limpias) y "minorara el cáliz" de la infanta en el 'caso Nóos'

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El que fuera presidente de la asociación de usuarios de banca Ausbanc, Luis Pineda, ha negado este lunes en reiteradas ocasiones a preguntas de Fiscalía que retirara acciones judiciales contra entidades bancarias a cambio de acuerdos comerciales y de publicidad de las mismas en publicaciones de su grupo editorial.

En la reanudación del juicio que se celebra en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra Ausbanc y el sindicato Manos Limpias, que se interrumpió por la pandemia de coronavirus, el fiscal ha concluido su interrogatorio al principal acusado, Luis Pineda, para el que pide 118 años y 5 meses de cárcel por delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales.

En sus respuestas, y ante la exigencia reiterada de la presidenta de la Sala para que se ciñera a lo preguntado dadas las extensas respuestas, Pineda ha llegado a señalar que su asociación en muchos casos ha sido "el Prometeo que coge el fuego y se lo da al público para que lo utilice" --en referencia a su trabajo en defensa del consumidor--, razón por la que se encuentra, a su juicio, inmerso en este proceso.

Tras negar que extorsionara a entidades como Caja Vital, Caixa Geral, Mare Nostrum o Citibank, se ha referido a la relación con Bankia para afirmar que demandó a esa entidad porque a titulo personal tenía acciones --"confié en Rodrigo Rato"-- y consideró que las cuentas fueron falseadas y no reflejaban la imagen fiel de la entidad.

UN ACUERDO CON LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Al hilo, ha reconocido que en 2014 negoció con la directora de comunicación del banco para que retirara la demanda porque les perjudicaba, y él, "que no quería perjudicar a las entidades pero sí corregir malas prácticas", acepta un acuerdo.

Éste, según ha declarado, consistió en que el departamento de comunicación le abonaría la cantidad perdida y él a cambio retira la demanda. Según ha dicho, esto se hizo por acuerdo extraprocesal de satisfacción y quien recibe el dinero es el propio Ausbanc. Tras este episodio negociaron otros acuerdo publicitarios en 2015.

Tras esto, ha aclarado relaciones de la asociación con otras entidades como Banca March, con quien ha afirmado que firmó un acuerdo por 75.000 euros en 2015 cuando la entidad vivía "un momento de crisis reputacional"; Mare Nostrum, al que le vendió cuatro informes a razón de más de 62.000 euros la unidad y al que colocó también publicidad; y Caja Rural del Sur, del que ha subrayado que el propio presidente le dijo a la Policía que "no hubo intimidación en el acuerdo comercial".

Acto seguido, ha declinado responder a las preguntas de la acusación de Credit Service y a la acusación popular que ejerce Podemos --"porque ha venido a divertirse"--, y ha comenzado el turno del abogado de Manos Limpias, José María Bueno, quien ha copado el resto de la tarde con sus preguntas a Pineda para intentar esclarecer la relación de Ausbanc con el sindicato Manos Limpias.

"EL PLAN CRIMINAL"

Ante él, y tras quejarse de que Fiscalía se hubiera ventilado asuntos que comportan muchos años de cárcel "en cinco minutos", Pineda ha cargado duramente contra "el plan criminal" urdido por BBVA y el comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, que provocó que se le hiciera a su asociación "una burbuja" para desprestigiarles.

Al hilo, ha denunciado ante la Sala que se invirtió "mucho dinero" para desprestigiar a su asociación contratando gabinetes de comunicación y al Grupo Cenyt --marca empresarial tras la cual operaba Villarejo--, y ha señalado que generaron noticias e informes "falsos y calumniantes". Según ha explicado, Manos Limpias les ayudó en un pleito gracias al cual lograron romper esa burbuja, aunque desde esa campaña ya no salían en prensa a pesar de seguir ganando casos.

Pineda ha comentado ante la defensa de Bernad --presidente de Manos Limpias-- que nunca fueron íntimos amigos, que su relación no venía de viejo y que él no ha estado a sus órdenes. "En absoluto, A Bernad le pueden asesorar, he hablado con él por cosas y nunca me ha hecho mucho caso", ha llegado a decir, antes de recordar que Ausbanc llevó la representación de Manos Limpias en el caso de Caja Madrid.

"UNA AMETRALALDORA DE DENUNCIAS"

Además, ha reconocido que si bien son organizaciones distintas, han confluido en acusaciones en temas precisos, y ha afirmado que Manos Limpias era "una ametralladora de denuncias", si bien ha reiterado que nunca ha financiado a ese sindicato desde Ausbanc más allá de comprarles algo de lotería, abonar gastos de procedimientos judiciales o la realización de algún informe de respaldo por la participación de Bernad en un programa "de alto voltaje" propiedad de Ausbanc en el que participaban hasta "agencias de inteligencia como el MI6".

Sobre ese informe ha explicado que se realizó por la participación de Bernad en ese programa radiofónico, y ha llegado a apuntar que por aquel entonces, el presidente de Manos Limpias "era como la Belén Esteban en los medios, todo el mundo le quería en su programa".

Por otro lado, Pineda ha indicado también que habló en varias ocasiones con Bernad sobre causas en las que Manos Limpias estaba personada con el objetivo de informarse y en su caso participar en las mismas. Así, por ejemplo, ocurrió en el caso de la retirada de la demanda contra el presidente de Unicaja Braulio Medel por el caso de los ERE de Andalucía.

Pero a pesar de esta conexión entre ambos, Pineda ha negado en varias ocasiones que Manos Limpias recibiera dinero alguno de patrocinios o acuerdos a los que llegara Ausbanc con entidades que habían sido objeto de las demandas del sindicato. Al hilo, también ha negado que Bernad le diera instrucciones de pedir dinero al entorno de la Infanta Cristina a cambio de retirarse del 'caso Nóos'. "Nunca tuve ese encargo y nunca lo hubiera aceptado", ha señalado.

"EL CÁLIZ" DE LA INFANTA

No obstante, sí que ha apuntado que envió a un periodista, Javier Castro, a Baleares para que en la medida de lo posible "no se castigara más a la primera institución de España" --por la Corona--. "Le dije: Javier, haz lo que esté en tu mano para que no se haga daño al país, si puedes minorar eses cáliz, pues hazlo", ha apuntado tras explicar la buena relación de Castro con Bernad.

Tras esto, y a preguntas del abogado de Bernad, ha negado que recibiera instrucciones de este para intimidar a directivos del BBVA, y que no dio dinero procedente de BBVA al presidente de Manos Limpias.

Sobre el caso de Volkswagen y el 'dieselgate', Pineda ha recordado que se trataba del caso de consumo más grave de la historia de la humanidad y que por tanto Ausbanc quería presentar demanda, pero se les adelantó Manos Limpias a la hora de presentar denuncia en la Audiencia Nacional. Tras enterarse de esto, se reunió con Bernad para poder ponerse al frente de la acusación. "Le dije que le quedaba grande y le pedimos llevarlo nosotros, pero su letrado se enfadó", ha recordado.

Tras esta primera sesión, tendrá lugar una más esta semana, mañana martes por la tarde, será entonces el turno de las preguntas de la defensa del propio Pineda. Tras él, declarará el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, al que la Fiscalía pide 24 años y 10 meses de cárcel por los delitos de organización criminal y extorsión.