El PNV denuncia que la tasa a energéticas va contra el Concierto Vasco y avisa de que no acepta "parches"

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha denunciado que el gravamen a las energéticas aprobado este lunes por el Consejo de Ministros va contra el Concierto Económico Vasco, ha criticado a Bildu por dar "carta de naturaleza" a esta tasa y ha avisado de que no va a aceptar "parches".

Desde el grupo parlamentario que capitanea Aitor Esteban en el Congreso han lamentado la "falta de rigor y seriedad" con la que, a su juicio, se "anuncian supuestos acuerdos que deben ser tramitados en el Congreso".

En este contexto, fuentes del PNV critican a Bildu por presentarse "como salvadores" de autogobierno vasco cuando hace apenas cinco días votaron "a favor de un gravamen que iba directamente contra la línea de flotación" y el "corazón del autogobierno". "Roza el insulto a la inteligencia", han deslizado.

Eso es lo que supone, según los nacionalistas vascos, el decreto-ley específico aprobado por el Gobierno para crear un gravamen a las energéticas. El Ejecutivo ha optado por crear esta tasa después de que la reforma fiscal que entró en vigor el pasado sábado derogara el gravamen a las energéticas que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

NO SE FÍAN DE QUE SEA UN IMPUESTO

Este nuevo gravamen temporal para 2025 contará con bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades de descarbonización e incluye el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.

Pero el PNV no se fía de ese compromiso que, según Bildu, se concretará cuando el decreto se convalide y se tramite como proyecto de ley en el Congreso. Los nacionalistas recuerdan que ese mismo compromiso ya estaba recogido en el decreto aprobado en 2023 y no se ha concretado. "¿Cuál es la novedad que dicen haber conseguido? ¿Qué hace pensar que ahora se concertará y que no se mantendrá un gravamen?", se preguntan.

En este contexto, los de Aitor Esteban dejan claro que no van a aceptar un gravamen. "Si se quiere modificar la fiscalidad de las empresas porque se entiende que debería ser mayor, revísese el Impuesto de Sociedades. No valen los parches. Las cosas o se hacen bien o no se hacen", han zanjado las citadas fuentes.