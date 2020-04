El PP dice que no puede consentir "más desplantes" ni admitir el formado de ronda de consultas de Sánchez

'Génova' ve una "falta de respeto" a Casado en las formas del jefe del Ejecutivo, que demuestra su "nula voluntad" de pacto

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que hay "nula voluntad" de pacto en el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que se hayan enterado por la rueda de prensa de Moncloa de que este jueves va a citar a Pablo Casado, y ya avisa de que no puede consentir "más desplantes". Fuentes de la dirección nacional del partido no han confirmado por ahora si irán o no a ese encuentro, pero han recalcado que no pueden admitir que se cite "en formato de ronda de consultas en audiencia", sin que haya un "acuerdo previo con un mínimo de respeto" a su formación.

En concreto, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que Sánchez se entrevistará con Casado el próximo jueves y ha añadido que a lo largo de la semana mantendrá encuentros "bilaterales" con los líderes de otras fuerzas políticas con la intención de avanzar en el gran pacto por la reconstrucción del país que permita sentar las bases para el día después de finalizar la pandemia.

La dirección nacional del PP ha confirmado apenas unos minutos después de ese anuncio que "no ha habido ningún contacto" del Gobierno con su partido y que se estaban enterando de la reunión entre Sánchez y Casado por esa rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa.

ESTO "DIFICULTA CUALQUIER COLABORACIÓN"

"Este partido ha tenido una trayectoria institucional demasiado relevante en los últimos 40 años como para consentir más desplantes e insultos de este Gobierno", han señalado fuentes de la cúpula 'popular'.

Además, han subrayado que no pueden admitir "que cite en formato de ronda de consultas en audiencia, sino a través de un acuerdo previo con un mínimo de respeto al principal partido de la oposición", han agregado las mismas fuentes.

Los 'populares' consideran que con esta actitud Pedro Sánchez "demuestra su nula voluntad de pacto" y "una arrogancia e incapacidad que dificulta cualquier colaboración con la oposición". "Así no", han advertido desde la dirección del partido.

"FALTA DE RESPETO AL LÍDER DE LA OPOSICIÓN"

Por lo pronto, el PP no ha confirmado si Casado irá o no a esa cita del jueves y están a la espera de que les convoquen. "Cuando nos llamen para ver la agenda, se decidirá", añaden las fuentes consultadas, que insisten en que las cosas no se hacen así.

Varios cargos del PP han criticado duramente las formas de Sánchez. "Así dialoga Sánchez", ha afirmado el secretario general del partido, Teodoro García Egea. De la misma manera, la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, ha criticado que el PP se haya enterado de esa reunión por la rueda de prensa de Moncloa y sin "haberlo hablado previamente".

"Una falta de respeto al líder de la oposición, inadmisible y ruin. Nula voluntad de pacto. Todo muy falso", ha señalado Beltrán en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

CASADO PEDÍA ESTA MAÑANA "LEALTAD EN LAS DOS DIRECCIONES"

Esta misma mañana, en su visita al Centro de Pantallas de Control de Madrid, Casado ha recordado a Sánchez la importancia de que "haya unidad y lealtad en las dos direcciones" y se ha quejado de que en los últimos 24 días hayan hablado apenas un "par de minutos".

Dicho esto, Casado ha propuesto al jefe del Ejecutivo pactar un "plan de choque urgente" e "inmediato" sobre material sanitario, test y ayudas para los desempleados y las personas que "peor lo están pasando" en la crisis del coronavirus, y ha agregado que "tiempo habrá" de hablar de otros acuerdos, en alusión a los Pactos de la Moncloa que quiere impulsar el Gobierno.

"Lo importante es que haya una lealtad y unidad en las dos direcciones y que, más allá de hablar de lo que tiene que pasar en España en los próximos meses, que tiempo habrá para hablarlo y discutirlo, nos pongamos de acuerdo en un plan de choque inmediato para material, para test y para ayudas a los desempleados y a los que peor lo están pasando", ha asegurado Casado.