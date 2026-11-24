El candidato al Congreso del PP por Álava, Iñaki Oyarzabal, interviene durante un acto político. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso por Álava, Iñaki Oyarzábal, ha insistido en que el candidato popular a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, está "plenamente comprometido con el autogobierno de Euskadi" y no va a permitir que "nadie quiera traspasar" esa "línea roja". Asimismo, ha insistido en que el Estatuto de Gernika está ya "prácticamente completo" y debe haber un diálogo institucional "leal" entre los gobiernos central y vasco sin "chantajes".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha advertido de la importancia de "tener una mayoría suficiente" tras las elecciones del próximo domingo porque el país "necesita un gobierno fuerte" para ponerlo "a funcionar". "Y eso no se puede hacer otra vez con mayorías endebles", ha insistido.

Por su parte, ha asegurado ser "optimista" porque ve "ganas de cambio en la calle", también en ciudadanos que no son "del PP" pero que consideran que no se puede "seguir cuatro años más así" porque sería "muy perjudicial para todos los sectores, para todos los ámbitos y para todos los servicios públicos".

Oyarzabal ha criticado que se pretenda "movilizar a la izquierda", donde hay "mucha gente decepcionada" ante el "desastre mayúsculo" de los últimos años, "metiendo miedo" alertando de que "viene la derecha" con "mentiras".

En esta línea, ha asegurado que "en absoluto" un posible gobierno de PP y Vox va a erosionar el autogobierno vasco. "Feijóo lo tiene muy claro, ha sido presidente de un gobierno autonómico, cree profundamente en el estado de las autonomías. Estamos plenamente comprometidos con el autogobierno de Euskadi, con la Constitución, con el Estatuto de Gernika y con el Concierto económico, y esa es una línea roja que ya ha manifestado públicamente Feijóo que nosotros no vamos a permitir que nadie quiera traspasar", ha señalado.

De este modo, ha afirmado que "nadie tiene que tener miedo en ese sentido" y ha añadido que ambas formaciones comparten gobierno en otras comunidades autónomas y "en absoluto tienen que ver con nada que tenga que ver con que vaya en contra con el Estado autonómico".

Según ha indicado, lo que pretende su partido es tener "más democracia, mejores servicios públicos y solucionar los problemas de vivienda, de seguridad y de inmigración que en este momento preocupan a los ciudadanos".

Preguntado si el PP completará el cumplimiento del Estatuto de Gernika, ha insistido en que "está prácticamente completo, al 98% o al 99%", y lo que tiene que haber es "un diálogo institucional" entre los gobiernos central y vasco.

"Hay que estudiar, porque las competencias han ido variando, hay competencias compartidas y hay discusión sobre quién tiene que ejercerlas, o si efectivamente hay competencias que tienen que ejercer ambas administraciones. Sobre esa discusión lo que tiene que haber es un diálogo leal, un diálogo institucional sensato, tranquilo. Lo que no puede ser es que sea un diálogo de parte sometido a chantajes", ha apuntado.

Por otro lado, ha considerado "legítima" la petición de "voto útil", que ve necesario "en provincias pequeñas" como las vascas. En todo caso, ha precisado que su emplazamiento a "concentrar el voto" se dirige, no solo en relación a Vox, sino a "todos aquellos que quieren un cambio, que quieren que Sánchez se vaya a su casa", entre ellos "muchos votantes del PNV y muchos votantes del Partido Socialista desencantados".

CHAPUZAS

El candidato alavés ha dicho no conocer el informe de Amnistía Internacional que identifica hasta 57 "retrocesos" en derechos humanos en los programas de los principales partidos políticos, la mayoría en los de PP y Vox. En todo caso, ha rechazado la conclusión de lo que le "suena a informe de parte" ya que "en absoluto" hay "ningún retroceso" en el programa de PP, que, además, "ya ha gobernado" sin "ningún retroceso".

"Es absolutamente penoso que se trate de meter miedo a la gente. Nadie tiene que tener miedo al cambio. Desde luego nosotros estamos comprometidos con los derechos y con las libertades de todos los ciudadanos", ha afirmado.

Según ha indicado, el hecho de que se vayan a revisar leyes --"porque simplemente en cada uno de los temas no nos tenemos que comer chapuzas de leyes que haya decidido aprobar la extrema izquierda"-- como la ley del 'sí o sí', la ley 'trans' o la de eutanasia no significa "retroceder en derechos", sino que, "al revés", el PP pretende introducir "garantías".