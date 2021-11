PSE abre la puerta a pactar con Bildu en próximas elecciones: el tiempo dará las claves de si estamos para cosas grandes

Cree que Yolanda Díaz puede ser un peligro mayor para Podemos que para PSOE: "está por ver hasta dónde lleva a Podemos el punch de la ministra"

BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, no ha cerrado la puerta a pactar con Bildu en las próximas elecciones vascas al afirmar que tras los comicios en Euskadi se verá "qué fuerza" dan los ciudadanos con sus votos a cada partido y "explorarán" las posibilidades de pactos "con otros". Y en el caso de Bildu, ha señalado que el tiempo les dará las claves de si están preparados para cosas grandes.

No obstante, ha asegurado que el PSE es "un partido serio y que, si da su palabra, la cumple", en referencia al actual pacto que tiene con el PNV en el Gobierno Vasco.

Andueza se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a la posibilidad de que su partido llegue a pactos con las formaciones de izquierda en Euskadi, como EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

En este sentido, ha indicado que los acuerdos que mantiene con EH Bildu en municipios guipuzcoanos, como Irún o Eibar, son "pactos muy concretos, en lugares concretos y en torno a proyectos concretos", y que "el tiempo nos dará las claves de si estamos preparados o no para cosas grandes", aunque ha insistido en que "la responsabilidad que tenemos a corto y medio plazo es la que es y lo vamos a cumplir".

Así, ha señalado que espera que la declaración en la que Sortu y EH Bildu expresaron "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA sea "sincera", y que "está muy bien hacer declaraciones", pero que "para que den resultados se tienen que dar pasos".

Además, ha asegurado que la relación que el PSE mantiene con Elkarrekin Podemos es "buena", que se constata "a diario" en el Parlamento vasco y que, además, "la relación ha mejorado" desde que PSOE y Unidas Podemos firmaron el acuerdo de Gobierno en España.

"En las próximas elecciones se verá qué fuerza dan los ciudadanos a cada uno y, a partir de ahí, veremos para qué queremos gobernar. Si hay posibilidades de firmar un pacto con otros, lo exploraremos, pero antes hay que ver para qué y no con quién. Nosotros siempre buscaremos la estabilidad, porque para el PSE es fundamental", ha asegurado.

Asimismo, Andueza ha considerado que "es saludable" que cada uno "diga lo que quiera en los medios para que todos los ciudadanos sepan qué postura tenemos ante cuestiones concretas", en referencia a que el PNV considere que ha pretendido marcar distancias en sus primeras declaraciones como secretario general.

"Si al PNV no le gustan algunas cosas que digo, a mí tampoco algunas de las que dicen ellos, y eso en el juego político y en democracia es normal. Yo no soy nacionalista, no soy miembro del PNV, y ellos no son socialistas ni miembros del PSE. Habrá desacuerdos y enfoques diferentes, y lo más conveniente suele ser que cada uno sea honesto con lo suyo y diga lo que piensa", ha explicado.

GOBIERNO DE ESPAÑA

Por otro lado, Eneko Andueza ha destacado que el Gobierno de España "es muy fuerte, un buen gobierno", que "sin duda" llegará a agotar la legislatura, y ha considerado que, "lógicamente, en los gobiernos entre diferentes siempre hay riñas, tensiones y distintos puntos de vista", algo que, en su opinión, "es beneficioso para que cada uno muestre dónde está".

En este sentido, ha asegurado que "la otra alternativa, la del PP de la mano de Vox, sería perjudicial no solo para España, sino también para los vascos".

Además, Andueza se ha referido al acto que reunió el pasado sábado en Valencia a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la líder de Compromís Mónica Oltra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Mónica García, y la política ceutí Fátima Hamed Hossain, y ha dicho que, "cuando hay movimientos así, parece que el PSOE está en peligro, y siempre se demuestra que es imposible".

En este sentido, ha destacado que el PSOE tiene "un lugar histórico" y está "muy fuerte", y que "cuando llegaron Pablo Iglesias y Podemos iban a acabar con el PSOE, y ahora el PSOE está en el gobierno, muy firme, y unido".

"Quizás Yolanda Díaz sea un peligro mayor para Podemos que para el PSOE. Esa reflexión hay que hacerla. Está por ver hasta dónde lleva a Podemos el punch de Yolanda Díaz, pero creo que el PSOE es un partido muy fuerte, un partido de liderazgo y de gobierno, y no tengo ningún temor", ha asegurado.