Quim Torra: "Solament podrem tenir el Corredor Mediterrani quan puguem decidir voler-ho"

Publicado 29/09/2018 20:40:04 CET

"No es considera la institució monàrquica com a part del país"

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit aquest dissabte: "Només podrem tenir el Corredor Mediterrani quan els catalans puguem prendre la decisió de voler-ho".

Ho ha dit en un discurs davant el Consell Nacional del PDeCAT a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), municipi de la presó de Lledoners, on està la majoria de presos sobiranistes.

I ha al·ludit al Corredor Mediterrani l'endemà passat que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, anunciés a Barcelona que aquesta infraestructura ferroviària connectarà Algesires amb la frontera francesa en 2021.

Torra ha demanat que els recursos que genera Catalunya s'inverteixin en una millor educació, una millor sanitat i en el Corredor Mediterrani, i ha recordat irònicament els calendaris d'execució d'aquesta infraestructura --"Totes les vegades que ens han venut que seria una realitat", ha dit--.

"Tots sabem quan serà una realitat: quan siguem lliures i tinguem el país que volem", i ha reiterat també la intenció del Govern d'aprovar les lleis socials que van quedar suspeses pel Tribunal Constitucional.

UN ANY DE EL 1-O

El president de la Generalitat ha demanat que es recordi l'1-O com una victòria i com la festa de la democràcia, i ha qualificat de "intolerable" que hi hagi polítics sobiranistes a la presó i a l'estranger.

També ha assenyalat que cal "treure el suc" a l'esperit de el 1-O de cara a les properes setmanes i no acceptar el que ha qualificat de repressió injustificada.

En aquest punt, ha reiterat implícitament el rebuig del Govern al discurs del Rei després de el 1-O: "No es considera la institució monàrquica com a part del país".

A més, el president de la Generalitat ha demanat que es defensi l'esperit d'unitat de el 1-O perquè, si no, "serà impossible que aquest repte vagi avanci".

I ha defensat que tot arrenca del referèndum de el 1-O, que al seu judici va ser un acte de desobediència cívica pacífic com a pocs pobles han fet en la seva història.