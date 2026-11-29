1138423.1.260.149.20261129152714 Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 29 de mayo de 2024, en Madrid (España). Durante la sesión de control, la última antes de las elecciones europeas de - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha celebrado este domingo los primeros datos de participación registrados a las 14.00 horas y ha animado a los ciudadanos que todavía no hayan votado a acudir a las urnas porque, a su juicio, España se juega mucho en estos comicios.

"Estoy con una enorme satisfacción porque veo que hay mucha gente votando. Espero que nadie se quede en su casa, nos jugamos mucho y, por lo tanto, el que tenga dudas a última hora, que venga, que vote", ha afirmado Robles en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto.

Preguntada por el dato de participación del 45,7% registrado hasta ahora, la titular de Defensa ha considerado que demuestra que la gente es consciente de que España se juega "mucho". "Los que creemos firmemente en España, creemos que todos tenemos que votar para seguir construyendo una España mejor, una España que sea potente en el extranjero y una España más justa. Así que para mí es una satisfacción que cuantos más españoles y españolas vengan a votar muchísimo mejor", ha subrayado.

Por último, Robles ha reconocido que se encuentra "un poco nerviosa", aunque también emocionada por los mensajes de apoyo y agradecimiento que está recibiendo de los ciudadanos.