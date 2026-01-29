Sumelzo traslada al Senado que no podrá acudir el día 6 porque sigue de viaje oficial y será citada la semana siguiente

Archivo - La secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, ha trasladado al Senado que no podrá acudir el próximo día 6 de febrero a comparecer ante la 'Comisión Koldo' de la Cámara Alta por encontrarse de viaje oficial.

Sumelzo ya fue citada para el día 2 del próximo mes, pero alegó que no podría acudir por cuestiones de agenda por lo que la Mesa de la citada Comisión acordó convocarla para el día 6 de febrero, justo el día posterior a que comparezca el exasesor de Moncloa y exdirigente del PSOE, Paco Salazar, y dos días antes de las elecciones aragonesas, que son el 8 de febrero.

Sin embargo y según fuentes populares, la Secretaria de Estado ha comunicado a la Cámara que el día 6 continuará de viaje oficial, motivo por el cual la Comisión tiene previsto citarla para principios de la semana que comienza el 9 de febrero.

El PP prevé preguntar a Sumelzo por la sociedad de su familia 'Sumelzo SA' como "prestamista" desde hace casi siete años de Forestalia, una de las empresas registradas por la UCO en busca de contratos público y expedientes irregulares en el llamado 'caso SEPI'

Argumentan, a este respecto, que la matriz de este gigante energético tiene diferentes contratos de cuenta corriente con sociedades vinculadas o dependientes para recibir apoyo de financiación necesaria para abordar sus planes y sufragar su operativa. Entre ellas, se encuentra Sumelzo SA., que actúa como prestamista desde hace casi siete años.

Además, las fuentes populares, añaden que se trata de una persona de "extrema confianza" del presidente del Gobierno al que acompañó a su llegada al partido.