Archivo - El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Dice que en la España de Sánchez "los violentos campan a sus anchas": "España no merece el Gobierno que tiene"

LEGANÉS (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "desentenderse" de la seguridad de su candidato en Guipúzcoa, Jon Echeverría, tras las amenazas durante la campaña y ha vuelto a exigirle que ponga "los medios necesarios" para que pueda desarrollar su tarea política "con plena seguridad".

Este martes, un grupo de jóvenes han abucheado e insultado en un mitin en Andoain (Guipúzcoa) a Jon Echeverría y a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha censurado a EH Bildu que "mande a sus cachorros a agredirles verbalmente". En el momento de ser increpados, Echeverría se ha dirigido en euskera a los alborotadores para decirles: "Tengo derecho a estar aquí".

En una comparecencia en Leganés (Madrid), a preguntas de los medios, Tellado ha censurado lo ocurrido y ha afirmado que "esta es la España de Sánchez", donde "los violentos campan a sus anchas". "Son los mismos de los partidos que apoyan a Sánchez y que le hicieron presidente", ha dicho, para añadir que por eso en el Partido Socialista son "tan tibios" a la hora de "condenar estos actos de violencia".

Tellado ha señalado que cuando Echeverría sufrió "el primer ataque" dirigió una carta al Ministerio del Interior "pidiéndole protección" para su candidato y para que pudiese "hacer campaña con normalidad", algo que, "se espera en cualquier democracia moderna".

"Además de enviarle la carta, yo telefonée personalmente al ministro Marlaska. Aún estamos esperando a que Marlaska conteste aquella llamada", ha criticado, para añadir que el titular de Interior les remitió una carta diciendo que "pasaba esa información al consejero de Interior del Gobierno Vasco".

"ESPAÑA NO MERECE UN GOBIERNO INCAPAZ DE CONDENAR LA VIOLENCIA"

Según Tellado, el ministro del Interior "se desentendió de la seguridad de un candidato que aspira a ser diputado en las elecciones del próximo domingo". A su entender, España "no merece el Gobierno que tiene".

"España no merece un Gobierno incapaz de condenar la violencia y de poner los medios necesarios para que en cualquier rincón de España, cualquier candidato pueda desarrollar su tarea política con plena seguridad", ha apostillado.

Tras asegurar que "son hechos tremendamente lamentables", Tellado ha reiterado el apoyo de la dirección del PP a su candidato Jon Echeverría, "un valiente, un joven brillante de 22 años, que demuestra la valentía de una juventud española que se niega a que nadie les cierre la boca".