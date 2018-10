Torra crida a "recuperar l'esperit de el 1-O" i a no tenir por a ser lliures

Publicado 29/09/2018 20:46:04 CET

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha cridat a "recuperar l'esperit de el 1-O" i a no tenir por a ser lliures, en un acte del PDeCAT que s'ha celebrat aquest dissabte per lliurar la Medalla Carrasco i Formiguera del partit Demòcrates a l'Associació d'Afectats per el 1-O.

"Si tot això realment no ho portem fins al final, de quin hauran servit tots aquests sacrificis?", s'ha preguntat el president.

Torra ha recordat el referèndum, així com la vaga del 3-O i la declaració d'independència del 27 d'octubre, ho ha qualificat de victòria i ha demanat: "No ens podem quedar amb la imatge de la repressió".

"Votem i guanyem. Contra les urnes van posar tota la resistència possible, però la democràcia sempre guanya", ha insistit el president, que ha demanat enfrontar els dies que vengen sense cap tipus de por.

En concret, s'ha referit a una frase de Pau Casals que deia: "No tingueu por de ser homes" i ha demanat no tenir por de ser lliures, mentre s'ha referit a la trajectòria política de Carrasco i Formiguera, exconseller de la Generalitat i afusellat pel bàndol franquista.

"Sabent que és la llibertat el que perseguim, estic segur que guanyarem", ha conclòs Torra.

En l'acte també ha intervingut el portaveu de Demòcrates i diputat d'ERC en el Parlament, Antoni Castellà, que ha assenyalat: "Per més que exerceixin la violència, nosaltres ens mantindrem fidels al mandat de el 1-O. No podran amb nosaltres i la república catalana serà una realitat".