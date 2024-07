Torres aboga por tener “las mejores relaciones” con Marruecos tras las quejas de Melilla sobre la aduana comercial

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha abogado por tener "las mejores relaciones" con Marruecos, tras las quejas emitidas por el Gobierno de Melilla por el retraso en la reapertura de la aduana comercial, cerrada unilateralmente por el ejecutivo marroquí el 1 de agosto de 2018.

Tras reunirse este miércoles con el Consejo de Gobierno melillense y oír estas reivindicaciones, el ministro ha confiando en que todas estas peticiones se pongan marcha al tiempo que ha abogado por disfrutar de las mejores relaciones entre España y Marruecos.

A pregunta de los periodistas, Ángel Víctor Torres ha subrayado que "somos territorio de frontera", y las mejores relaciones con los vecinos son siempre fundamentales para los territorios de frontera". "O dicho de otro modo --ha proseguido--, que es lo mismo, pero el mensaje puede parecer contrario, siendo idéntico: cuando hay peores relaciones con los vecinos, las primeras dificultades las adquieren los territorios de frontera".

El ministro ha recordado así los episodios de mayor presión migratoria que han sufrido los territorios fronterizos en estos años, sobre todo en momentos de crisis entre ambos países, entre ellos los ocurridos en la valla de Melilla, en la entrada de miles de marroquíes a nado Ceuta el 17 de mayo de 2021 en plena pandemia tras la acogida del líder del Frente Polisario Brahim Ghali para ser atendido en un hospital español del covid-19 o la llegada de pateras así como menores migrantes a Canarias.

"Hay que recordar cuando tuvimos, por ejemplo, el caso de Ceuta en el año 21, también lo padecimos en el 20 en Canarias, y podemos ir hacia atrás o hacia adelante. Pero las mejores relaciones posibles las debemos tener con todos nuestros vecinos" ha insistido.

El ministro ha admitido que "tenemos que corregir lo que era el tránsito de personas con también elementos determinados", en referencia a la solicitud del Ejecutivo melillense para se cumpla el régimen de viajeros de Ceuta y Melilla hacia Marruecos y la reapertura de sus aduanas comerciales, como se aprobó en abril de 2022 en el memorándum que se firmó entre ambos países tras el giro histórico del presidente Sánchez sobre la posición tradicional de España sobre el Sáhara Occidental.

Torres ha subrayado la importancia de la "frontera inteligente" que se está implantando en Melilla en su cruce con Marruecos, con una inversión de 10 millones de euros.

DICTADURA

A pregunta de los periodistas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hablado también sobre la ley de memoria democrática y la ley de memoria histórica, mencionando que la voluntad siempre ha sido de colaboración más que de imposición. "No entiendo que haya cualquier comunidad autónoma que no condene la dictadura", ha dicho sin citar nombre de ninguna región española, al tiempo que subraya la importancia de "la pedagogía y el activismo" para que situaciones de este tipo no sucedan.

Ángel Víctor Torres ha destacado que "el dictador (Francisco Franco) falleció en el año 75 y la primera ley es del año 2007: creo que ahí tenemos una deuda evidente como sociedad y también por parte de todos los grupos políticos" ha concluido, tras ser cuestionado por la permanencia aún de símbolos franquistas en el territorio nacional a pesar de las leyes de memoria democrática.