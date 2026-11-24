Concierto de Ana Lucía Buzón en la catedral de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Música para órgano en Navarra, organizado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, y que este año ha cumplido su 42ª edición, ha contado con la asistencia de unas 900 personas a una propuesta de conciertos "rica y contrastada", tanto en repertorio ofrecido, características de los instrumentos protagonistas y enfoques de los organistas invitados. De los ocho conciertos previstos inicialmente uno, el último, fue suspendido en señal de luto por el accidente ferroviario de Urda.

Continuando con la idea de ampliar el conocimiento del patrimonio organístico por las personas que viven en localidades que lo acogen y el público asistente en general, se han proyectado antes de cada concierto pequeños videos narrados desde el interior o ante la consola de cada órgano, en función de los detalles que se han querido contar de cada instrumento. Esta ha sido una iniciativa propia y original de este festival, ha informado el Gobierno foral.

A lo largo del mes y medio que ha durado el ciclo, del 19 de septiembre al 31 de octubre, se han producido varios hitos subrayables, como la acogida de la que gozó el ciclo en Ezcároz o la alta asistencia a un concierto de improvisación de vanguardia en la iglesia de Santo Domingo de Pamplona, en el casco viejo de la ciudad, coincidiendo con las fiestas de San Fermín de Aldapa. También la hospitalidad de la comunidad cisterciense de La Oliva, que acogió por primera vez un concierto del ciclo.

También ha destacado el apoyo que siempre brindan al ciclo de órgano diversas asociaciones locales que mantienen en uso y cuidan los órganos de sus localidades, motivo por el cual se ha hecho mención especial como homenaje a estas personas que de una u otra manera custodian estos bienes tan especiales.

El ciclo ha contado con la difusión de los conciertos a través de dos programas resumen emitidos por Navarra Televisión, "contribuyendo a dar a conocer la importancia y riqueza de un patrimonio histórico musical que en muchos casos permanece desconocido para gran parte de la ciudadanía y que afronta el riesgo de deterioro por su falta de uso", ha señalado el Gobierno foral.

MÚSICA PARA ÓRGANO EN NAVARRA

Sustentado en cuatro décadas de trayectoria, el ciclo Música para Órgano en Navarra organizado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana y bajo la dirección artística de José Luis Echechipía ofrece sesiones musicales de carácter variado con músicos que visitan el festival por primera vez junto a otros que ya han participado en ediciones anteriores.