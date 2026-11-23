Imagen de una piscina - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se ha abierto el plazo de inscripción para el sorteo de 461 abonos anuales para las instalaciones deportivas de la Institución Oberena, Ciudad Deportiva Amaya, UDC Rochapea, UDC Txantrea KKE y SDC Echavacoiz.

Las personas y familias interesadas pueden apuntarse hasta el 4 de diciembre a través del teléfono 010 - 948 420 100. El viernes 11 de diciembre tendrá lugar el sorteo de esos abonos.

En concreto, se sortearán 175 abonos para la Institución Oberena, 75 para la UDC Txantrea KKE, 125 para la UDC Rochapea, 75 para la Ciudad Deportiva Amaya y 11 para la SDC Echavacoiz.

El 10% de los abonos sorteados en cada instalación se reservará a personas con una discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33% y se asignarán correlativamente siguiendo el orden que ocupen en la lista de espera.

La validez de los abonos abarca todo el año 2027, del 1 de enero al 31 de diciembre. Podrán optar a estos abonos todas las personas empadronadas en Pamplona al menos desde el 1 de enero de 2026. La comprobación la realizará de oficio el propio Ayuntamiento.

Quedan excluidas aquellas personas que hubieran sido privadas de su condición de socias en virtud de la aplicación de la normativa propia de cada entidad y quienes causaron baja voluntaria en los cinco años anteriores a este 2026.

La solicitud de abono será única, es decir, para una sola instalación deportiva. Si se se comprueba duplicidad, se eliminarán las solicitudes.

Las solicitudes pueden ser de carácter individual o familiar. Las solicitudes individuales las podrán pedir quienes tengan 14 años cumplidos el 1 de enero de 2027.

En las solicitudes familiares, una familia acreditada mediante el libro de familia podrá optar al sorteo de forma grupal entre todos o partes de sus miembros, siempre y cuando, los hijos y/o hijas tengan menos de 18 años.

En el abono familiar podrán ser incluidos también los abuelos y abuelas, cuando en la misma solicitud haya menores 14 años. También podrán optar al abono familiar aquellas parejas que estén en posesión del certificado de registro de parejas de hecho.

Quienes obtengan el abono mediante sorteo podrán utilizar las instalaciones y servicios en las mismas condiciones que las personas asociadas. Deberán, asimismo, abonar las cuotas de mantenimiento establecidas en las entidades deportivas correspondientes.

El precio establecido en cada instalación corresponde al precio anual fijado para las personas socias, no pudiéndole añadir derrama alguna o pago extraordinario ajeno a las cuotas ordinarias.