PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud organiza esta semana dos actividades en torno a la celebración el miércoles, 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La primera cita será este lunes, a las 19.30 horas, con la proyección del documental 'Nagore', en colaboración con la Asociación Lunes Lilas.

El programa de actos previsto incluye también la celebración el viernes 27, a las 18.30 horas, de un encuentro de jóvenes, dirigido por la dinamizadora de la entidad juvenil, para debatir sobre 'El Efecto Matilda', "sesgo de género con el que se conoce la invisibilización, minimización o negación del trabajo de las mujeres, en este caso en los ámbitos de la creación artística y literaria".

Los actos programados con motivo de la celebración del 25N se enmarcan en "el compromiso de la Casa de la Juventud con la igualdad, la promoción de relaciones saludables, la educación en valores feministas y la construcción de una sociedad libre de violencias contra las mujeres".

La entidad juvenil se suma, de esta manera a la programación especial organizada por diferentes asociaciones y entidades con motivo de la celebración del 25N.

Una de ellas es la Casa de las Mujeres, cuyo auditorio acogerá este lunes, a las 18 horas, la charla 'Silenciadas e invisibles', sobre violencia machista hacia las mujeres mayores, a cargo de Marisa Rebolledo, experta en este campo.

Con la proyección del documental 'Nagore', la Casa de la Juventud pretende "generar entre la juventud un espacio de reflexión sobre la violencia machista". El documental, dirigido por Helena Taberna, reconstruye los hechos ocurridos en Pamplona durante los Sanfermines de 2008, cuando Nagore Laffage, una joven estudiante de Enfermería de 20 años, fue asesinada.

A través de testimonios y de la reconstrucción del caso, la película "invita a reflexionar sobre la violencia contra las mujeres y la violencia sexual, así como sobre la respuesta social y el papel de la sociedad en la prevención de estas agresiones".

La actividad cuenta con la participación y colaboración de la Asociación Lunes Lilas, entidad feminista que "trabaja por la igualdad y contra la violencia machista, promoviendo la sensibilización, la denuncia social y la defensa de los derechos de las mujeres".