Imagen del encuentro - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha mantenido un encuentro en la Casa Consistorial con Tania Da Costa, madre de una niña tudelana de un año que padece el síndrome CASK, una enfermedad genética ultrarrara que afecta a su desarrollo neurológico.

En la reunión han participado el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; el director de Derechos Sociales, Ignacio Lizaldre; y el concejal de Deportes, Martín López.

El encuentro ha permitido conocer de primera mano la situación y necesidades de su familia, así como "estudiar posibles vías de colaboración e iniciativas solidarias que permitan ayudar a la pequeña y contribuir a recaudar fondos para sufragar sus tratamientos".

Desde sus primeros meses de vida, la niña "se enfrenta a las dificultades derivadas de esta enfermedad poco frecuente, de la que existen muy pocos casos diagnosticados en el mundo". El síndrome CASK afecta al desarrollo cerebral y puede provocar dificultades motoras y cognitivas, así como problemas relacionados con la alimentación.

Para favorecer su desarrollo y ayudarla a adquirir nuevas capacidades, necesita recibir diferentes terapias especializadas, entre ellas fisioterapia, estimulación y logopedia enfocada a la alimentación.

Esta atención continuada "supone un importante esfuerzo económico para su madre, por lo que resulta fundamental encontrar vías de apoyo que contribuyan a garantizar su acceso a estos tratamientos".