La calle Concepción Benítez se cortará al tráfico lunes y martes para llevar a cabo labores de asfaltado. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La calle Concepción Benítez se cortará al tráfico este lunes, día 30, desde las 7.30 horas, para realizar trabajos de asfaltado en el tramo comprendido entre la avenida de Aróstegui y el cruce con la calle Teodoro Ochoa de Olza, el ubicado más al sur. Los cortes se prolongarán durante todo el lunes y la previsión es poder reabrirla al tráfico a última hora de la tarde del martes, si la meteorología lo permite.

El Ayuntamiento ha optado por realizar los trabajos durante la jornada festiva del 30 de noviembre, para reducir las afecciones al tráfico ante la previsión de un menor volumen de vehículos circulando, según ha informado en una nota.

Las obras comenzarán con el fresado completo del firme del tramo afectado a las 8 horas del lunes. El vecindario y los comercios afectados por las obras han sido notificados y, además, se colocarán desde este mismo viernes carteles en la zona para mejorar la información a la ciudadanía y se instalarán vallas en las zonas de aparcamiento afectadas. Una vez realizado el fresado, se procederá al extendido del aglomerado, que se prevé finalizar durante el mismo lunes.

Durante los trabajos, se prestará especial atención a una curva de elevada pendiente longitudinal y peralte. Debido a las especiales características de la rampa, se ejecutarán bandas transversales de alerta y señalización vial específica, conforme a normativa, con el fin de reducir la velocidad.

Una vez finalizado el fresado y el extendido del aglomerado, el objetivo es realizar el martes las labores de señalización horizontal, con el pintado de líneas, pasos de peatones, las bandas transversales de alerta y cedas, entre otras. En total, se prevé invertir 64.710 euros en estas obras, que serán ejecutadas por la empresa Asfaltos Biurrun SA.

Se trata de la segunda fase de las obras en la calle Concepción Benítez. Ya el año pasado se procedió al asfaltado del tramo inicial entre la avenida de Barañáin y el cruce más al norte de la calle Teodoro Ochoa de Olza. De cara al próximo año, se prevé realizar la tercer y última fase, que comprendería el tramo central de la vía. No obstante, esta actuación está supeditada a la solución que se determine en la mediana existente, una vez completado el estudio de peligrosidad de los árboles existentes.

Además del asfaltado de la vía, estos días se están acometiendo obras en el aparcamiento disuasorio adyacente, con el fin de mejorar la entrada al mismo, y que esta se produzca de forma directa desde la avenida de Aróstegui, evitando el tráfico a través de las viviendas, disminuyendo así la posible molestia a los vecinos, ha expuesto el Consistorio.