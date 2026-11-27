PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concierto de la artista donostiarra Olatz Salvador previsto para este miércoles, día 2 de diciembre, a las 20 horas, en Civivox Pompelo, se ha cancelado por motivos de salud.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Pamplona en un comunicado, el importe de las entradas adquiridas para el recital se devolverá de forma automática en los próximos días.

La actuación cerraba la segunda edición del ciclo Kutxa en Escena, que ha presentado cada mes en Civivox Pompelo un espectáculo de diferentes disciplinas artísticas.

El concierto de Olatz Salvador (Donostia, 1990), con más de una década de trayectoria en la escena musical, se enmarcaba dentro del final de su gira 'Zainak eman'.

En el recital iba a estar acompañada por Mattin Saldias (guitarra), Mikel Sanchez (batería, coros), Eneritz Dueso (teclado, coros) y Jagoba Salvador (bajo, sintes).