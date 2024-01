Convocan paros en Volkswagen Navarra desde el 23 de enero en protesta por la falta de ropa de abrigo

PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Delegados de Prevención de Volkswagen Navarra ha convocado, por unanimidad, paros desde el 23 de enero en protesta por la falta de ropa de abrigo.

Según una nota de la propia Comisión, el acuerdo de fecha 8 de junio del 2023 para el cumplimiento del programa operativo del 2023, en el que a su vez se acordaba el procedimiento para el cumplimiento del RD 486/1997, fija en uno de sus puntos la dotación de ropa de abrigo al personal.

En sucesivos Comités de Seguridad y Salud se trató la propuesta de un plan integral para la optimización de la entrega de calzado, así como la mejora en la paleta de modelos. Además, el pasado 28 de noviembre del 2023, desde la unanimidad de la Comisión de Delegados de Prevención se presentó una propuesta para el desarrollo y acuerdo del establecimiento de un equipaje de trabajo estándar.

"Todas las propuestas y acuerdos citados, si bien no ha recibido una contestación negativa de la dirección, no están siendo tratadas, analizadas y desarrolladas con la importancia, necesidad, celeridad y rigor que desde esta parte entendemos requieren estos asuntos. Está cuestión se agrava aún más cuando estamos hablando del incumplimiento de un acuerdo, lo cual ya no podemos tolerar", han subrayado.

Por ello, y "dado que no se aprecia la voluntad necesaria por parte de la dirección, ya no solo de negociar estos asuntos, sino de crear el foro adecuado para ello", desde la Comisión de Delegados de Prevención han convocado paros los días martes 23 y jueves 25 de enero; lunes 29, miércoles 31 de enero y viernes 2 de febrero; martes 6 y jueves 8 de febrero; lunes 12, miércoles 14 y viernes 16 de febrero; martes 20 y jueves 22 de febrero; y lunes 26, miércoles 28 de febrero y viernes 1 de marzo. A partir de esa última semana se analizarán "nuevas acciones".