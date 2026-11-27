Material interceptado durante los registros - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos a las unidades de Protección y Atención Ciudadana y de Policía Judicial de la Comisaría de Tudela, han detenido recientemente a dos personas de 47 y 33 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas). La operación ha permitido desmantelar un punto de venta "muy activo" en la capital ribera.

Según han informado desde el cuerpo policial, las investigaciones comenzaron el pasado mes de octubre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en un huerto situado en las inmediaciones de Tudela.

Las labores de vigilancia y seguimiento permitieron constatar un "constante trasiego de compradores" que acudían a los domicilios de los investigados para adquirir sustancias estupefacientes, tanto al contado como mediante pagos aplazados.

Con las pruebas recabadas y con la correspondiente autorización judicial, el pasado 19 de noviembre se procedió a la detención de ambos sospechosos y a la entrada y registro de sus respectivas viviendas.

Durante el dispositivo, además de las unidades referidas anteriormente, participaron el Grupo de Intervenciones Especiales - GIE y el Grupo de Guías Caninos, adscritos ambos a la Comisaría Central de Pamplona.

En el interior de los inmuebles, los policías hallaron un importante alijo de drogas de distinta naturaleza, así como material para su preparación.

En los registros domiciliarios llevados a cabo se intervinieron diversas sustancias estupefacientes, tales como marihuana (11 kg), cocaína, ketamina, speed, MDMA y aceite de hachís. Estas sustancias podrían suponer un beneficio, tras su venta en el mercado ilícito de menudeo, superior a los 70.000 euros.

También se interceptaron básculas de precisión con restos de droga, una envasadora al vacío y bolsitas tipo zip para la dosificación; diversas bolsitas con auto cierre que contenían sustancias pendientes de análisis -entre ellas, lo que pudiera ser cafeína, empleada para el corte de las sustancias-; libretas manuscritas con anotaciones detalladas de ventas, nombres, alias y cantidades económicas; dinero en metálico y varios teléfonos móviles operativos; y un machete, una pistola simulada, munición variada, un visor nocturno y unos prismáticos de largo alcance.

La "amplia variedad y cantidad" de las sustancias aprehendidas, sumada a los útiles de pesaje y corte y a la contabilidad paralela hallada, "acreditan que los detenidos gestionaban un punto de distribución capaz de abastecer a un amplio espectro de consumidores".

Las diligencias propias del atestado fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tudela (en funciones de guardia), que decretó la puesta en libertad de los detenidos, a la espera de ser citados a juicio.