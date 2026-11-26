Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca tras una agresión ocurrida en fechas recientes en la localidad de Milagro.

Los hechos se produjeron en las inmediaciones del embarcadero de la localidad, donde, según manifestó la víctima, un conocido le habría solicitado cinco euros de forma intimidatoria. Ante su negativa se inició una discusión que derivó en una agresión con arma blanca, causándole una herida en el gemelo derecho.

El herido acudió por sus propios medios al centro de salud de Milagro, donde recibió una primera asistencia sanitaria. Debido a la pérdida de sangre y a su estado clínico, fue trasladado en ambulancia al Hospital Reina Sofía de Tudela, donde precisó sutura interna y externa antes de recibir el alta médica.

Tras conocer los hechos, varias patrullas de la Guardia Civil iniciaron las gestiones para localizar al presunto agresor, que fue identificado y detenido como presunto autor de un delito de lesiones agravadas por el uso de arma blanca.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales de Tudela para la instrucción de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.