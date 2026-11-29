Archivo - Los heridos han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves este domingo por la tarde tras sufrir una salida de vía con su vehículo en la zona de Calamocho, en las Bardenas Reales.

SOS Navarra ha recibido el aviso del siniestro vial a las 16.44 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos del parque de Tudela, dos ambulancias de Soporte Vital Básico, un equipo médico de Valtierra y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela a una mujer de 26 años, con una contusión abdominal leve, y a un varón de 30 años, con una cervicalgia, también leve.