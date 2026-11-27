Recreación de la obra de ampliación que se realizará en el IES Pablo Sarasate de Lodosa. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha adjudicado la redacción del proyecto de ampliación del actual edificio del IES Pablo Sarasate de Lodosa que pasará a disponer de 2.000 m2 más de instalaciones educativas.

La empresa Peralta Ayesa, S.L.P. ha resultado adjudicataria del encargo por un importe de 111.226,26 euros, IVA incluido (55.156,50 euros para la redacción del proyecto y 56.069.76 euros para la dirección de las obras). El plazo para la redacción del proyecto, una vez formalizada la contratación, es de 45 días.

La ampliación propuesta se construirá en planta baja, primera y segunda, incorporando a la superficie actual un total de 2.000 m2 más (750 en planta baja, 522 en planta primera, 668 en planta segunda y 60 en cubiertas), además de 375 m2 de porches en planta baja.

Con la ampliación se adecuarán los espacios a las necesidades por la oferta de modelo D en Secundaria y la implantación de diferentes grados de Formación Profesional. Además de la propia ampliación se ordenarán diferentes espacios existentes y se adecuará la totalidad del inmueble para su adecuación a la actividad clasificada.

La redacción del proyecto de completará antes de primavera de 2027 y después se licitarán las obras de ejecución.