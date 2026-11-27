La consejera Esnaola junto con los participantes en la visita al Cerco de Artajona - JESÚS GARZARON/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha visitado en la Zona Media las actuaciones de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) impulsados desde Turismo de Navarra. La iniciativa forma parte del programa de visitas organizado en las ocho Unidades de Gestión de Espacios Turísticos (UGET) de Navarra para mostrar sobre el terreno el impacto de los fondos Next Generation EU en la transformación turística de los distintos territorios.

En el caso de la UGET Zona Media, la inversión movilizada asciende a 5,74 millones de euros, de los que 4,74 millones corresponden al PSTD Zona Media y un millón de euros al PSTD de San Martín de Unx.

La jornada ha combinado visitas técnicas a proyectos ya ejecutados con encuentros con representantes institucionales y agentes turísticos. Asimismo, se han presentado los resultados de las distintas actuaciones, con las que se ha buscado "impulsar un modelo turístico más sostenible, digital, competitivo y conectado con los recursos patrimoniales, naturales y enogastronómicos de la comarca", indican desde el Ejecutivo foral.

La jornada ha dado inicio en Puente la Reina, donde las personas participantes han visitado varias actuaciones vinculadas tanto al PSTD Zona Media como a las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) del Camino de Santiago. Entre ellas figuran la adecuación del área de acogida para visitantes, la renovación del alumbrado de las calles Mayor y Crucifijo y la instalación de un mojón de bienvenida para peregrinos y visitantes. La visita ha contado con la bienvenida del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y la intervención de Itziar Imaz, alcaldesa de Puente la Reina.

Posteriormente, la expedición se ha desplazado a Artajona. Durante el trayecto se ha podido conocer la nueva infraestructura para movilidad peatonal y ciclable situada a la altura de Mendigorria. Ya en Artajona, se ha visitado el área de acogida de visitantes, la iluminación eficiente del Cerco, la transformación energética del Punto de Información Turística y la experiencia de realidad virtual desarrollada en el marco de las actuaciones de cohesión territorial. También se ha presentado el plan de señalización de recursos patrimoniales de toda la Zona Media. El encuentro ha contado con la intervención del alcalde de Artajona, Juan Ramón Elorz Domezáin.

La siguiente parada ha sido en San Martín de Unx, donde se ha desarrollado el encuentro profesional en la rehabilitada Casa Muruzábal, donde ha dado la bienvenida el alcalde, Javier Leoz.

A continuación, han participado en las diferentes intervenciones la consejera Esnaola; personal técnico del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media; representantes de la Fundación Emplea, responsables de la Dirección General de Turismo; representantes del sector público y privado del territorio; y la directora general de Turismo, Ana Rivas. Durante el acto se han presentado los resultados de los planes desarrollados en la comarca y se ha proyectado un audiovisual resumen de las actuaciones ejecutadas.

La programación ha proseguido en las Bodegas Máximo Abete, con una cata de vinos vinculada a la marca colaborativa 'El vino de los aromas', presentada por María Abete en representación de la asociación impulsora de esta iniciativa recogida en el PSTD San Martín de Unx.

La jornada ha concluido en la Laguna de Pitillas, espacio en el que se ha realizado una actuación destinada a la reducción de impactos y la mejora de la accesibilidad y de la gestión de flujos en espacios húmedos. En este caso, han participado el alcalde de Pitillas, José Javier Ayerdi Azagra, así como de representantes de Ostadar, antes del cierre institucional a cargo de la Dirección General de Turismo.

MÁS DE 5,7 MILLONES DE EUROS PARA TRANSFORMAR EL DESTINO

Los proyectos impulsados en la Zona Media se articulan a través de dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino que persiguen reforzar la sostenibilidad, la digitalización, la competitividad y la gobernanza turística del territorio. La inversión conjunta alcanza los 5,74 millones de euros.

En el marco del PSTD Zona Media, dotado con 4,74 millones de euros, se han desarrollado actuaciones alrededor de cuatro ejes. Por un lado, 'Transición verde y sostenible', con la creación de zonas de sombreo y arbolado, la mejora de la eficiencia energética de edificios públicos tradicionales, la adecuación de áreas de acogida para visitantes y actuaciones de conservación en humedales como las lagunas de Pitillas y Dos Reinos.

Un segundo eje se dedica a la movilidad sostenible con el desarrollo de 315,8 kilómetros de infraestructuras peatonales y ciclables y actuaciones de mejora energética en espacios patrimoniales y turísticos como el Museo de las Eretas de Berbinzana, las Galerías Medievales de Olite o el Cerco de Artajona.

En el ámbito de la digitalización se han desarrrollado iniciativas de destino turístico inteligente, herramientas de inteligencia turística, sistemas de gestión y monitorización de recursos visitables, programas de digitalización empresarial y acciones de promoción bajo la Nueva marca turística de la comarca.

Finalmente, el cuarto eje se centra en la competitividad con la creación y mejora de productos turísticos, acciones culturales, iniciativas de accesibilidad, impulso del enoturismo y la gastronomía, así como programas de acompañamiento a empresas y agentes del sector. Entre estos últimos destaca el laboratorio de creación de producto turístico, que ha desarrollado 38 acciones con la participación de 163 personas, 86 empresas y la generación de 70 productos turísticos.

Por su parte, el PSTD de San Martín de Unx, dotado con un millón de euros, ha permitido desarrollar actuaciones vinculadas al paisaje, la naturaleza y la sostenibilidad, como la creación de la Terraza de la Sierra, la plantación de viñedo autóctono, la adecuación de senderos de montaña o la creación de la ruta ciclable La Viña Verde. Asimismo se han realizado experiencias digitales para conocer el patrimonio y la historia de la localidad, productos turísticos colaborativos, la puesta en valor de la Casa Muruzábal y la creación de la marca colaborativa 'El vino de los aromas'.

Estas actuaciones se complementan con diferentes proyectos de cohesión entre destinos impulsados por la Dirección General de Turismo en ámbitos como el Camino de Santiago, la enogastronomía, la digitalización, la economía circular, la innovación turística o el turismo rural.