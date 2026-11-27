PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha colaborado durante la madrugada de este viernes en las labores de extinción de un incendio declarado en una empresa en la localidad de Astráin.

El aviso se ha recibido a las 01.58 horas alertando de un incendio que, según las primeras informaciones, podría haberse originado por el mal funcionamiento de una máquina y que inicialmente parecía afectar al tejado de la empresa.

Hasta el lugar se han desplazado dos patrullas de la Guardia Civil, así como efectivos de bomberos, que han movilizado cuatro vehículos: un vehículo de extinción, uno de maquinaria, un camión escala y un vehículo de mando.

Los aproximadamente 15 trabajadores que se encontraban en las instalaciones han podido abandonarlas sin que se hayan registrado daños personales, informan desde la Guardia Civil.

A las 3.30 horas, los bomberos ha dado por extinguido el incendio. Finalmente, el fuego se ha originado en un filtro saturado de una máquina ubicada en una de las secciones, sin que las llamas hayan afectado al tejado ni al resto de la nave.

Los efectivos de bomberos y la guardia civil han procedido al desalojo de la zona afectada para realizar labores de ventilación debido a la gran cantidad de humo acumulada en el interior de las instalaciones.