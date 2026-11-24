PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Gayarre acoge este jueves, 26 de noviembre, a las 20 horas, el espectáculo-concierto 'The Tiger Lillies in A Macbeth Song', una producción de la compañía catalana La Perla 29 junto al "trío londinense más cabaretero y macabro: The Tiger Lillies".

Juntos proponen una "lectura híbrida, poética e irónica" de la tragedia de William Shakespeare, "alejada de la dramatización convencional".

Pamplona se sitúa como la primera parada de una gira que continuará inmediatamente después en el Teatro Bretón de Logroño (viernes, 27 de noviembre), el Teatro Félix Petite de Vitoria (sábado, 28 de noviembre) y el histórico Wilton's Music Hall de Londres (febrero de 2027).

UN "VIAJE AL CORAZÓN DE LA AMBICIÓN" EN CLAVE DE "CABARET TENEBROSO"

Con versión y dirección escénica de Oriol Broggi, la propuesta fusiona la música en directo de The Tiger Lillies con la estética artesanal de La Perla 29 para contar la trágica historia shakesperiana.

Sobre el escenario, tres brujas -encarnadas por los músicos británicos Martyn Jacques, Adrian Stout y Budi Butenop- cantan a Macbeth, "un poder demasiado grande para un humano".

Guiados por acordeones, ukeleles, canciones inéditas compuestas por Martyn Jacques así como tres intérpretes de La Perla 29 (Stefán Halldórsson, Jenny Beacraft y Sam Gillett), el elenco al completo retrata "de manera innovadora" esta historia que "habla de poder y de guerra, de culpa, de manos manchadas de sangre, de muerte, de hechizos, de noche, de niebla y de la imborrable memoria de los crímenes cometidos por la desmesurada ambición", explican en su presentación.

El proyecto nació tras un encuentro en Berlín entre La Perla 29 y la banda británica durante un concierto en el Kanzleramt Theater, donde "tuvieron claro que su colaboración debía girar en torno a Macbeth".

La fusión de ambos conjuntos "nos llevará directamente a un mundo grotesco y esperpéntico de cabaret". Macbeth "reflejado en los espejos cóncavos de personajes grotescos, parias, marginados con la moral distorsionada, que parecen haber salido de las historias de Poe o de las canciones de Bertolt Brecht y Kurt Weill".

Esos "espejos que deforman a los humanos y magnifican sus vicios" darán "un nuevo reflejo de lo que somos cuando nos miramos en Macbeth", indica el director Oriol Broggi en sus notas.

ENTRADAS Y DESCUENTOS

Las entradas se encuentran disponibles tanto en taquilla como en www.teatrogayarre.com con un precio general de 19 euros (gastos de gestión en compras online de 0,5 euros por entrada).

Son aplicables los habituales descuentos del 50% para menores de 30 años inscritos como Gayarre Joven y personas en situación de desempleo; del 15% para mayores de 65 años y del 5% para familias monoparentales, monomarentales y numerosas.