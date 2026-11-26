La consejera Maeztu en el momento de la firma del convenio junto al presidente de la Fundación Laboral de la Construcción Navarra, Juan Las Navas. - UNAI BEROIZ - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, y el Consejo Territorial de Navarra de la Fundación Laboral de la Construcción han firmado un convenio marco de colaboración para desarrollar actuaciones conjuntas dirigidas a fomentar la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción.

La firma se ha producido este jueves en el tercer Encuentro Profesional de Innovación en Construcción EPIC 2026, organizado por la Fundación Laboral de la Construcción, en cuya apertura institucional ha participado la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu.

Durante su intervención, Maeztu ha señalado que la transformación que está experimentando el sector, impulsada por la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica o la automatización, ofrece también oportunidades para avanzar en la prevención: "Cuando hablamos del futuro de la construcción, no podemos hablar únicamente de edificios más eficientes, procesos más rápidos o proyectos mejor planificados. Tenemos que hablar también de entornos de trabajo más seguros y de profesionales que puedan desarrollar su actividad sin poner en riesgo su salud".

La consejera ha destacado que la construcción "sigue siendo uno de los sectores con mayores índices de siniestralidad" y que actividades como los trabajos en altura, la utilización de maquinaria y herramientas o la manipulación de cargas "presentan riesgos que es necesario prevenir". En este sentido, ha incidido en que "la prevención no puede ser un mero trámite administrativo ni una serie de medidas que se queden en un papel, sino que debe formar parte de la cultura de las empresas y de la actividad cotidiana de las personas profesionales".

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Tal y como explican desde el Gobierno de Navarra, el nuevo convenio establece "un marco estable de colaboración entre ambas entidades", que se articulará mediante una mesa de trabajo conjunta para "identificar necesidades, intercambiar conocimientos y promover actuaciones que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral en la construcción". Entre sus principales líneas de actuación figura el desarrollo de acciones de información y sensibilización para reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, con especial atención a aquellos que tienen consecuencias graves o mortales.

Asimismo, contempla la elaboración de guías prácticas para facilitar la identificación, evaluación y control de los riesgos en actividades peligrosas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, así como la colaboración en actividades de asistencia técnica, investigación y difusión del conocimiento. También se impulsarán cursos, jornadas técnicas y otras iniciativas formativas y divulgativas en materia de prevención de riesgos laborales.

El acuerdo incorpora, además, la atención a nuevos retos preventivos derivados de los cambios en la organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático. Asimismo, recoge la integración de la perspectiva de género en la prevención, "promoviendo que los equipos y las medidas de seguridad se adapten a las necesidades de todas las personas trabajadoras", y el impulso de nuevas tecnologías que permitan modernizar los equipos y herramientas y mejorar los espacios de trabajo.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable automáticamente hasta un máximo de cuatro años, y contará con una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas entidades para planificar y evaluar las actuaciones conjuntas.