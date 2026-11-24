Imagen de la camioneta con las cajas de pescado. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detectado diversas irregularidades sanitarias en una actividad de venta ambulante de pescado que se estaba desarrollando en la localidad de Castejón.

Los hechos tuvieron lugar en fechas recientes, cuando agentes del puesto de Fitero, que realizaban labores de vigilancia y prevención de la seguridad ciudadana, observaron una furgoneta desde la que se comercializaba pescado en condiciones aparentemente inadecuadas.

Ante las posibles deficiencias detectadas, los agentes solicitaron la intervención de una veterinaria de Salud Pública del Gobierno de Navarra, que realizó una inspección sanitaria. Durante la misma, constató deficiencias en el almacenamiento del pescado, con algunas piezas depositadas directamente sobre el suelo del vehículo, la presencia de productos de limpieza junto a los alimentos y la ausencia de inscripción en el registro sanitario.

Como resultado de la inspección, la autoridad sanitaria ordenó la paralización de la actividad comercial. No obstante, tras comprobar que el pescado presentaba condiciones organolépticas adecuadas, autorizó su transporte sin proceder a su decomiso.