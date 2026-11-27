Imagen del accidente en Lodosa. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años resultó herido leve este jueves por la noche como consecuencia de un accidente de tráfico consistente en una colisión frontolateral entre dos vehículos en Lodosa, en la intersección entre Avenida de la Ribera y Paseo El Ferial.

SOS Navarra recibió el aviso del siniestro vial a las 21.36 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de Lodosa, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico y la Guardia Civil.

El joven de 22 años, que sufrió una contusión facial de pronóstico leve, fue trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella. Otras dos personas fueron atendidas en el lugar.