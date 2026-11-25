PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela ha intervenido este martes en la Cuesta Estación de la capital ribera, después de que un hombre se descolgase por una cuerda hasta el patio interior de una vivienda tras haber discutido con su pareja por desavenencias entre ambos.

Según han informado desde el cuerpo policial, el hombre resultó ileso y salió del patio a través de una vivienda de otra vecina. Ni el hombre ni la mujer implicados en la discusión quisieron denunciar los hechos, y tras comprobar que no pesaba ninguna orden de alejamiento entre ambos, los agentes abandonaron el lugar.