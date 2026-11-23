PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra por la formación regionalista en las próximas elecciones forales, Cristina Ibarrola, se ha comprometido "poner todos los medios necesarios" para eliminar la lista de espera en valoración de la discapacidad, "que hoy en Navarra se encuentra en 21 meses".

"Es inaceptable que hayamos pasado de un tiempo medio de 5 meses cuando María Chivite llegó al Gobierno de Navarra a los casi dos años que tenemos hoy. Hay que recordar que el tiempo máximo establecido por la ley son 6 meses", ha manifestado Ibarrola en un comunicado.

La presidenta de UPN ha señalado que estos datos son "todavía más inasumibles" teniendo en cuenta que los presupuestos de la Comunidad foral "se han incrementado, en ese mismo periodo, de 4.300 millones de euros a 6.700".

"La Hacienda Foral recaudó en 2025 casi 2.000 millones de euros más que en 2019 y tenemos 10.000 trabajadores dependientes de la Administración Foral más, pero nada de esto se está traduciendo en un mejor servicio al contribuyente. Es inadmisible", ha subrayado.

Ibarrola ha añadido que "los derechos de las personas no pueden esperar 21 meses". "Por eso, desde UPN queremos comprometernos a algo muy claro: eliminar las listas de espera para valorar la discapacidad. Ninguna persona con discapacidad debe esperar para recibir las ayudas y los apoyos que necesita. Está claro que la discapacidad no ha sido una prioridad para María Chivite, pero para UPN sí lo es", ha remarcado.