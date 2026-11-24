PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios Industriales (IPRI) de Navarra ha registrado en el mes de octubre una variación del 13,4% respecto al mismo mes del año anterior, 1,6 puntos superior a la registrada el mes pasado.

La variación mensual de los precios industriales es del 2,3%, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

En España, la variación anual del Índice de Precios Industriales se sitúa en el 19,9%, 1,3 puntos por encima de la registrada en el mes pasado. La variación mensual es del 1,7%.

En cuanto a la evolución según el destino económico de los bienes, en tasas anuales aumentan los precios industriales en todos los grupos. Destaca el aumento de los precios industriales en Energía, un 64,4%.

En tasas mensuales, Energía es el grupo que más sube con un aumento del 7,9%. Por el contrario, Bienes de consumo duradero es el único grupo que baja (-0,4%).