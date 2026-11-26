PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de lo social ha anulado la modificación de condiciones para el descanso de comidas y cenas a la plantilla de la empresa pública de transporte sanitario Bidean, que prohibía el descanso de 13 a 15 horas.

La Federación de Servicios Públicos de UGT Navarra interpuso una demanda de conflicto colectivo ante esta "modificación unilateral de condiciones para el descanso de comidas y cenas impuesto en julio del año pasado por parte del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias".

Según han explicado desde el sindicato en una nota, "se ha reconocido en el juzgado que había un protocolo anterior que Bidean debe respetar y que el Servicio de Urgencias Extrahospitalarias no puede modificar unilateralmente las condiciones laborales de la plantilla de la empresa de transporte sanitario".

Igualmente, "se reconoce que Bidean debe garantizar los descansos para las comidas y las cenas en los horarios establecidos y que el derecho al descanso de las personas trabajadoras debe conjugarse con el trabajo a desempeñar y no retrasarse por cuestiones habituales".

UGT ha valorado "muy positivamente" esta resolución, que "demuestra la importancia de contar con una representación sindical firme, comprometida y dispuesta a defender los derechos de las personas trabajadoras por todas las vías". "Seguiremos vigilantes para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de la plantilla de Bidean", ha remarcado.