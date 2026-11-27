Imagen de la ventanilla rota tras el impacto de una piedra. - POLICÍA LOCAL

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela investiga un acto vandálico que se produjo este jueves, sobre las 18.00 horas, en la carretera Tarazona, al impactar una piedra sobre un turismo en la ventanilla trasera derecha.

La conductora, de 52 años, que circula con su turismo se encontraba "muy afectada y asustada" esperando la presencia policial unos metros más adelante. La mujer explicó que iba circulando sola en su turismo cuando recibido un fuerte impacto, consiguiendo controlar el volante para evitar un accidente y detener el vehículo. La conductora no pudo observar desde dónde se lanzó la piedra ni resultó lesionada. Ha interpuesto una denuncia por los hechos, explican desde la Policía Local.

Durante la jornada del jueves se atendieron cuatro accidentes de tráfico, tres de ellos resueltos con parte amistoso entre las partes. Destaca el ocurrido a las 20.30 horas en un comercio del polígono Las Labradas, en el que un tráiler golpeó el muro de la empresa al realizar la maniobra de marcha atrás, produciéndose daños. Se realizó un intercambio de datos para su gestión a través del seguro.

Finalmente, se realizaron dos incautaciones de VMP, dado que circulaban careciendo del registro obligatorio y matriculación. Sus conductores han sido denunciados y los patinetes se trasladaron al depósito municipal.