PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra Televisión ofrecerá una programación especial este domingo, 29 de noviembre, con motivo de las elecciones generales. Desde primera hora de la mañana, sus servicios informativos llevarán a cabo un seguimiento de la actualidad para acercar a la ciudadanía las imágenes y los testimonios más destacados en dos ediciones de noticias, a las 14.30 y a las 20.30 horas.

En ambos espacios se seguirán de cerca las votaciones de los candidatos y candidatas de la Comunidad foral y se actualizarán los últimos datos oficiales de participación. Además, se ofrecerán los sondeos de la jornada, según ha explicado Navarra Televisión en una nota.

A las 21 horas comenzará el programa especial 'España Decide', presentado por el periodista Ricardo Beitia, que analizará todo lo que ocurra durante la noche electoral, desde el inicio del escrutinio hasta los resultados finales.

El programa contará en plató con los analistas Jordi Rodríguez Virgili, Sergio García Magariño y Asun de la Iglesia, para interpretar los datos. De igual modo, se realizarán conexiones en directo con las sedes de los partidos en Navarra y en Madrid para recoger las reacciones de los candidatos y de los líderes nacionales.

De forma paralela, la información se actualizará a lo largo de todo el día y de forma continuada en su plataforma web, navarratelevision.es, y en los canales de redes sociales X, Instagram y Facebook.

El espacio podrá seguirse también a través de www.natvplay.es.