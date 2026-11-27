El consejero Chivite durante la visita a las obras. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha concluido la colocación de la viga central del puente de Baztanberri en Elizondo, un paso clave para el avance de las obras, así como la mejora de las conexiones viales en el entorno.

Así lo ha podido comprobar el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, en una visita a las obras que se están realizando sobre el cauce del río Baztan. Durante la visita ha estado acompañado de la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres, y del alcalde del Valle de Baztan, Fernando Anbustegi. El titular del departamento ha asegurado que las obran han superado ya el 75% de su ejecución y encaran la recta final tras la colocación de la viga.

La viga se compone de una única pieza de 36 metros de longitud y 80.000 kilos de acero. Además, se trata de la pieza central del puente de Baztanberri, de 62 metros de longitud. Este tablero servirá para sortear el cauce del río Baztan, por lo que no habrá afecciones a la fauna, ni invasiones del cauce.

MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL VALLE DE BAZTAN Y NUEVO VIAL

La construcción de este viaducto mejora las conexiones en la capital del Valle del Baztan. La intervención incluye un vial de 230 metros de longitud aproximadamente, que discurrirá desde la nueva glorieta de la NA-4407, atravesando la plaza de Baztanberri y el cauce del río Baztan mediante el puente que se encuentra en construcción, hasta conectar con la calle Santiago, en la NA-8307, a través de una segunda glorieta. Este nuevo trazado permitirá aliviar el tráfico en el centro de la localidad.

El nuevo vial tendrá carácter urbano, con una calzada de doble sentido, acera de al menos dos metros y zonas de aparcamiento en línea. Además, las rasantes de trazado cumplirán con la normativa de accesibilidad, con pendientes inferiores al 6%.