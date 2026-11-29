Una urna en una mesa electoral. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales en Navarra a las 18 horas de este domingo es del 68,05%, frente al 51,76% que se registró en los comicios de 2023, lo que supone un aumento de 16,29 puntos, según datos del Ministerio del Interior.

Esta cifra de participación se corresponde con los datos del 97,69% de las mesas electorales.

En el conjunto de España, la participación en las elecciones generales a las 18 horas ha marcado un récord histórico al situarse en el 68,16%, lo que supone 15,03 puntos más que en las de julio de 2023, cuando fue del 53,13% a esa misma hora.