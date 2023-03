Los partidos muestran su satisfacción por el preacuerdo sobre Tráfico, que este martes va a la Junta de Transferencias

PAMPLONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios han mostrado este lunes su satisfacción por el preacuerdo alcanzado entre los gobiernos central y navarro en torno a la transferencia de Tráfico a la Comunidad foral y que se abordará este martes en la reunión de la parte navarra de la Junta de Transferencias.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, se ha mostrado a favor de la titularidad de Navarra de la transferencia de Tráfico y de que "la gestión se haga de forma compartida entre Policía Foral y Guardia Civil". Ha indicado que el hecho de que la competencia "llegue a través de un acuerdo presupuestario entre PSOE y EH Bildu hace daño al régimen foral, le quita valor, le quita la relevancia que tiene, forma parte de un mercadeo" y ha añadido que "se tenía que haber pactado entre gobiernos y fuera de cualquier otra vinculación, pero los socialistas están a lo que están". "Pedro Sánchez y María Chivite son presidentes gracias a EH Bildu y este es el pago que se le da a EH Bildu", ha indicado, para incidir en que "me parece indignante que lo pacten con EH Bildu; es un pago político para mi intolerable".

El portavoz socialista Ramón Alzórriz ha destacado que "recuperar la transferencia era importante para Navarra y la presidenta Chivite va a traerla". "Hemos avanzado en estos cuatro años más que en los 20 anteriores en el fortalecimiento de nuestro autogobierno", ha dicho, para señalar que "el diálogo y el acuerdo trae el fortalecimiento del autogobierno frente a la crispación y la bronca permanente de otros grupos políticos que durante 20 años han hablado mucho y han hecho poco".

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha mostrado su "satisfacción" por el preacuerdo alcanzado sobre una competencia que "Navarra nunca debió perder". "Fue el Gobierno de Uxue Barkos quien inició el procedimiento que ahora culmina y hubiéramos preferido que los plazos no hubieran sido tan extremos y que la junta no tuviera que trabajar con tanta urgencia", ha dicho, para señalar que están "conformes" con los términos del acuerdo que han conocido. Ha advertido Solana de que "una vez cumplida esta transferencia, Navarra no tendría pendiente ninguna otra solicitud, y esto nos preocupa", por lo que ha pedido que la Comunidad foral "tiene que recuperar el pulso en la tramitación de transferencias".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha mostrado su "satisfacción política" por el preacuerdo alcanzado y ha señalado que "hay que felicitarse por cumplir los pactos". Ha expuesto que "si bien EH Bildu estuvo a la altura al acordar este tema, el Ejecutivo lo ha estado al cumplir los acuerdos alcanzados" y ha opinado que "lo relevante va a ser que Navarra por fin verá materializada la competencia". Además, ha dicho, "va a reforzar el camino de la Policía Foral hacia una policía integral". Sobre el periodo transitorio de materialización de la competencia, Araiz ha afirmado que habrá que "concretarlo" y ha pedido al Gobierno foral que trate de "acortarlo". A su juicio, "tal vez sea momento de activar la pasarela" de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Municipal a la Policía Foral.

Finalmente, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, se ha felicitado por el preacuerdo en torno a la transferencia de Tráfico, que supone "más autonomía" para "hacer cosas más concretas, más coordinación entre agentes y mandos". Y ha destacado que "vamos a pasar a recaudar las multas y eso es una importante fuente de financiación para hacer las cosas bien desde aquí".