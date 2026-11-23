PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado durante el mes de octubre 219.721 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros, lo que supone un incremento del 0,8% en relación al mismo mes del año anterior.

Las pernoctaciones de residentes crecen un 1,6% y las de no residentes disminuyen un 1,9%, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra.

En el periodo acumulado enero-octubre el número de pernoctaciones hoteleras disminuye un 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de personas viajeras alojadas aumenta un 4,9% respecto a octubre de 2025 para situarse en 115.424, y la estancia media se sitúa en 1,9 días, un 4% menos que la registrada el mismo mes del año anterior. En los diez primeros meses de 2026 el número de personas viajeras aumenta un 3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los turistas residentes en España representan el 74,4% del conjunto de visitantes y efectúan el 78,2% de las pernoctaciones. El turismo interno navarro suma el 8,4% de los viajeros y representan el 10,1% de las pernoctaciones.

Las personas residentes en el resto de España alojadas en los establecimientos hoteleros de Navarra proceden principalmente de Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña, con un 23%, 14,7% y 14,6%, respectivamente, sobre el total de turistas residentes.

Y en cuanto a las pernoctaciones, las personas madrileñas, catalanas y vascas son las que más estancias contabilizan con un 22,5%, 14,6% y 12,6%, respectivamente.

PLAZAS HOTELERAS Y EMPLEO

Se han ofertado 12.944 plazas en 292 establecimientos hoteleros en el mes de octubre. El grado de ocupación por plazas es del 54,1%, 1,6 puntos porcentuales más que el mismo mes del año anterior.

Por otro lado, para ofrecer los servicios hoteleros de nuestra Comunidad se han empleado a 1.761 personas trabajadoras, un 8,9% más que en octubre de 2025.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

La facturación media diaria en octubre de los hoteles por cada habitación ocupada (Average Daily Rate) es de 81,8 euros, cifra que asciende un 8,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

El ingreso medio diario por habitación disponible (Revenue per Available Room), concepto relacionado con la ocupación y el precio registrado en los establecimientos hoteleros, alcanza los 54,2 euros, un 8,4% más que en el mismo mes del año anterior.

DATOS DE ESPAÑA

En el mes de octubre de 2026 el número de pernoctaciones aumenta un 1,6% respecto al mismo mes del año anterior y durante los diez primeros meses de 2026 las pernoctaciones crecen un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025.

Los hoteles en octubre facturan 130,4 euros de media por habitación ocupada.