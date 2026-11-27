La candidata de Podemos al Congreso por Navarra, Virginia Alonso - PODEMOS NAVARRA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Navarra cierra ha cerrado este viernes la campaña electoral reivindicando la necesidad de "defender tres cuestiones tan básicas como imprescindibles para vivir con dignidad: paz, casa y trabajo".

"Tres palabras que resumen las prioridades de millones de personas y que deben estar en el centro de las decisiones políticas", ha afirmado la candidata de Podemos al Congreso por Navarra, Virginia Alonso.

"Durante estas dos semanas hemos hablado de vivienda, de salarios, de derechos laborales, de servicios públicos, de feminismo, de justicia social y de la necesidad de proteger nuestros territorios frente a la especulación y los intereses de unos pocos", ha señalado.

En este último día, Podemos ha remarcado que es una fuerza política "que no se conforma con gestionar lo que hay, sino que trabaja para transformar las cosas desde la raíz".

"Hemos impulsado medidas que han cambiado la vida de la gente, ampliado derechos y puesto límites a quienes siempre han tenido el poder y los privilegios. Sabemos que queda mucho por hacer, pero también sabemos que cuando hay voluntad política y una fuerza que no renuncia a sus principios, los avances son posibles", ha remarcado.

"Por eso pedimos a la ciudadanía que vuelva a darnos su voto de confianza. Que confíe en una fuerza que ha demostrado que cumple, que no se resigna y que va a seguir defendiendo los intereses de la mayoría social frente a los de una minoría privilegiada", ha añadido Alonso.

El próximo domingo "nos jugamos qué voz queremos que esté en el Congreso defendiendo la paz frente a la guerra, el derecho a una vivienda frente a la especulación y el trabajo digno frente a la precariedad".