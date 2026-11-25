Virginia Alonso, cabeza de lista de Podemos al Congreso por Navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Podemos al Congreso por Navarra, Virginia Alonso, ha destacado este miércoles, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que "el terrorismo machista es una lacra que mientras no se aborde como tal seguirá siendo una amenaza diaria contra una parte de nuestra sociedad".

Pese a que las cifras oficiales señalan que 47 mujeres han sido asesinadas este año como consecuencia de la violencia de género, Alonso ha afirmado que "la realidad aún es peor: "90 mujeres y niñas han sido asesinadas este año por hombres con los que tenían algún tipo de relación".

"Desde que hace 25 años se vienen recogiendo cifras de feminicidios, el bipartidismo no ha sido capaz de acabar con esta lacra. Desde que existen estos registros oficiales (que no recogen todos los feminicidios), 1.388 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas", ha lamentado. "Detrás de cada asesinato hay vidas arrebatadas, familias destrozadas y cientos de niños y niñas que han perdido a sus madres. Si esto no es terrorismo machista, ¿qué es?", se ha preguntado a través de un comunicado.

Por otro lado, la candidata ha criticado que "vemos al PP haciendo tándem con una fuerza política que niega la violencia machista y la violencia sistemática contra las mujeres. Y vemos al PSOE pactando con esa derecha cuando le conviene, sin poner como línea roja la defensa de los derechos y la vida de las mujeres".

"Se llama violencia machista. Se llama violencia contra las mujeres, se llama terrorismo machista". Y quien la niega, quien la blanquea y quien pacta con quienes la niegan está contribuyendo a que siga siendo posible, están siendo cómplices de ese terror", ha sentenciado.

"No vamos a normalizarlo. No vamos a callarnos. Frente al negacionismo y la complicidad, exigimos compromiso político, recursos y medidas reales para proteger la vida y la libertad de todas las mujeres", ha concluido.