Campaña de Policía Foral y ADACEN. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral y la Asociación de Daño Cerebral de Navarra (ADACEN) han llevado a cabo este lunes en la autopista AP-15, a la altura del peaje de Tiebas, una jornada de sensibilización centrada en la prevención del daño cerebral adquirido a causa de los accidentes de circulación.

Durante la mañana, un equipo formado por profesionales, voluntarios de ADACEN, acompañados por personas que sufren secuelas derivadas de siniestros viales, han informado de manera directa a los conductores sobre las graves consecuencias del daño cerebral y la importancia vital de la prevención.

La jornada ha transcurrido con un balance "muy positivo" gracias a la "excelente" actitud de los conductoras, quienes han atendido con respeto, interés y cercanía los consejos y testimonios ofrecidos por el equipo de voluntariado en el recinto delimitado.

Tanto la Policía Foral como ADACEN han querido expresar su más sincero agradecimiento a toda la ciudadanía por su civismo y colaboración durante las paradas, así como al cuerpo de voluntarios por su entrega y dedicación en esta importante labor formativa.

CONSEJOS FUNDAMENTALES DE PREVENCIÓN AL VOLANTE

Para evitar secuelas irreversibles en la carretera, la Policía Foral y ADACEN reiteran los siguientes consejos clave. Así piden cero distracciones y mantener la atención en la carretera y evitar por completo el uso del teléfono móvil; cero alcohol y cero drogas al volante; reducir la velocidad porque "adaptar la marcha a los límites estipulados y a las condiciones de la vía es fundamental para disponer de tiempo de reacción y evitar tragedias".