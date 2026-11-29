Archivo - El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló. - EUROPA PRESS - Archivo
PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha llamado este domingo, en su homilía por la fiesta de San Saturnino, a "trabajar por una sociedad más justa, solidaria y comprometida, con los de casa y con los de fuera, independientemente del resultado electoral".
Roselló ha destacado que la fiesta de San Saturnino "nos invita a mirar nuestras raíces, a nuestra historia" y a "preguntarnos qué Pamplona queremos construir". Ha subrayado que el patrón de Pamplona llegó a la ciudad "desde fuera, desde Toulouse"; "no llegó como un conquistador que impone una cultura ajena ni como un extraño que mira con recelo lo diferente, sino como un testigo que viene a sumar, a dialogar y, sobre todo, a transmitir lo más importante para él, como era su fe", ha señalado.
El arzobispo ha señalado que "la ciudad no se construye solamente desde quienes nacieron en ella, sino también desde quienes llegan, aportan, trabajan, enriquecen la convivencia y ayudan a abrir nuevos horizontes". Ha resaltado que "San Saturnino nos recuerda que nadie es extraño cuando se acerca con voluntad de servir, de compartir y de construir el bien común. Aunque no nació entre nosotros, hizo de nuestra ciudad un lugar de misión, de encuentro con el evangelio y de apertura a una vida nueva". Roselló ha dicho que se identifica "en muchos aspectos" con San Saturnino, ya que "vino de fuera, fue obispo y evangelizador".
"Hoy toda Pamplona está de fiesta por nuestro patrón, San Saturnino, que sale a la calle. Hoy todos somos una única ciudad celebrando a nuestro patrón", ha manifestado.
El arzobispo de Pamplona ha indicado que esta festividad coincide con las elecciones generales y ha lamentado que "aquí se rompe esa unidad que San Saturnino nos regaló con su evangelización y que hoy celebramos su fiesta como un solo pueblo". Ha expresado su deseo de que "los resultados que arrojen hoy las urnas pudiesen mantener en Pamplona el sentimiento de comunión que manifestamos en torno a nuestro patrón". Y ha deseado que San Saturnino, "a pesar de nuestras diferencias, pudiese mantener comunión, cercanía y respeto entre nosotros, no solo institucional, sino también humano y fraterno".
"Hoy toda Pamplona está unida bajo el manto y la mitra de San Saturnino, por qué no mantenerlo también a partir de mañana en nuestra vida pública, en nuestra vida política. Nada de desprecios, nada de humillaciones. Todos queremos el bien común", ha recalcado. "Todos queremos a Pamplona, a Navarra, por qué poner el acento en lo que nos diferencia en vez de buscar lo que nos une", se ha preguntado.
Un mensaje que ha trasladado no sólo a los representantes políticos, sino a la ciudadanía en general. Ha advertido de que "la polarización se ha trasladado a las calles, a nuestros barrios, inclusive a nuestras familias" y ha remarcado que "nuestra fe no se puede separar de la vida y mañana nuestra realidad nos llama a tender puentes, a derribar muros, a estrechar manos, a buscar convivencia".
Florencio Roselló ha destacado que el martirio de San Saturnino "nos recuerda que la fe no puede reducirse a vivirla en la intimidad, a una costumbre que no compromete o a una tradición que no interpela nuestra vida". Por ello, ha llamado a "hacer pública nuestra fe y trabajar por una sociedad más justa, solidaria y comprometida, con los de casa y con los de fuera, independientemente del resultado electoral".
Así pues, ha pedido al santo que "interceda por Pamplona, por Navarra y por quienes hoy ejercen su derecho al voto y por quienes asumirán responsabilidades públicas". "Que nos ayude a ser una Iglesia que integra, que escucha, que sirve y que anuncia esperanza", ha concluido.