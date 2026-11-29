La cabeza de lista de UPN-PP al Congreso, Leticia San Martín, vota en Zizur Mayor en las elecciones generales del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de UPN-PP al Congreso de los Diputados, Leticia San Martín, ha pedido este domingo a la ciudadanía que acuda a votar en las elecciones generales "no con miedo", sino "con ilusión de cambio".

San Martín ha depositado su voto este domingo sobre las 11.30 horas en el espacio sociodeportivo Patxi Morentin de Zizur Mayor, donde ha estado acompañada de integrantes de la coalición y personas del equipo de comunicación.

La candidata ha destacado que "hoy es un día importante para Navarra y para el conjunto de España" y ha explicado que "hasta antes de ayer somos los candidatos de distintas formaciones políticas los que hemos hablado, los que hemos mostrado cuáles son nuestras propuestas a la ciudadanía, y hoy son los navarros y navarras los que están llamados a las urnas porque la ciudadanía tiene la última palabra". "Esa es la grandeza de nuestra democracia, que los ciudadanos siempre tienen la última palabra", ha señalado.

Así, San Martín ha llamado "a la movilización, a que la gente ejerza ese derecho que tenemos de voto, que la gente acuda a votar, no con miedo, sino con ilusión, con ilusión del cambio".

Preguntada sobre sus sensaciones ante esta jornada electoral, la candidata ha señalado que "hasta que llegue el recuento final es muy difícil hacer predicciones, las encuestas están ahí, las encuestas son positivas, pero hay que esperar el resultado final".

Sobre si espera mucha movilización de la ciudadanía, San Martín ha explicado que ha estado en colegios electorales de Olite y de Tafalla y ve "movimiento". "Durante toda esta campaña también hemos podido ver cómo la gente tiene esas ganas de ir a votar y yo creo que será una participación alta", ha apuntado.