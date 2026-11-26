Seis nuevos suboficiales y 30 cabos del Servicio de Bomberos de Navarra toman posesión de su cargo. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis nuevos suboficiales y 30 cabos del Servicio de Bomberos de Navarra han tomado recientemente posesión de su cargo, según ha informado el Gobierno foral.

Concretamente, tres de los nuevos suboficiales pasarán a ejercer sus funciones en la Sección Operativa, uno en la Sección de Formación, otro en el parque de Sangüesa y, por último, uno en el de Lodosa.

Por su parte, en cuanto a los 30 nuevos cabos, 16 prestarán servicio en el parque de Lodosa - Peralta, 5 al de Navascués - Sangüesa, 3 al de Oronoz, 2 al de Alsasua - Burguete, 2 al de Estella y 2 al de Tudela.

Por otra parte, este miércoles, en la Mesa General de Función Pública, el Gobierno de Navarra y los sindicatos acordaron la inclusión de 40 plazas de bombero en la Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2026.

Esta OPE extraordinaria responde al estudio de plantilla realizado por la dirección del Servicio de Bomberos de Navarra y anticipa las necesidades derivadas de las jubilaciones de los próximos años, ha añadido el Ejecutivo.