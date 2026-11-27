De izqda. A dcha.: Antonio Pérez Alonso, Clint Jean Louis Fernández y Nerea Díaz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdirección de Urgencias de Navarra, como responsable de la red de transporte sanitario urgente, ha recibido el premio DIAMANTE en los EMS Angels Awards, en reconocimiento a la atención prehospitalaria al ictus que se realiza en Navarra. En 2025 se activó el código ictus en 1.192 ocasiones y este año 2026, hasta ahora, han sido 690.

Este reconocimiento se ha obtenido, entre otros motivos, por conseguir tiempos en el lugar de asistencia inferiores a 25 minutos y un porcentaje de notificación del código superior al 95%, con similar porcentaje de pacientes derivados correctamente a un centro idóneo para manejo de esta patología; por incluir información necesaria sobre antecedentes personales, información detallada de la medicación que el paciente toma y del tiempo de evolución de la clínica de ictus desde que se atendió al paciente bien por última vez.

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ASISTENCIA-TRASLADO

En el año 2025, la Subdirección de Urgencias de Navarra consiguió este reconocimiento en su categoría ORO. "Este año, la medición y análisis de mejora de los datos previos ha permitido optimizar los registros de alerta y codificación en el 112, a la vez que se han reducido los tiempos de asistencia-traslado y los destinos de derivación de los y las pacientes con focalidad neurológica, ya sean detectados desde SOS Navarra 112 o desde la asistencial directamente", explica Antonio Pérez Alonso, jefe de sección de Emergencias y Transporte Sanitario.

Además, también se han implementado actividades formativas en las diferentes áreas de salud para optimizar el manejo del código ictus, que se continuarán realizando de manera regular.

Desde la Subdirección de Urgencias muestran su agradecimiento a los profesionales que trabajan directa e indirectamente con el paciente con Ictus, "a operadores y jefes de sala del 112, personal de medicina, de enfermería, enfermeras de coordinación, personal de asistencial de EAP/SUE/SNU/SUR y de Ambulancias de Soporte Vital Avanzado, técnicos de emergencias sanitarias de todas las Ambulancias de Soporte vital Básico y resto de profesionales que participan en la cadena asistencial de estos pacientes con patología tiempo dependiente".