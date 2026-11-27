PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela habilitará servicios especiales nocturnos de autobús urbano los viernes 11 y 18 y los sábados 12 y 19 de diciembre de 2026, con el objetivo de facilitar los desplazamientos al centro de la ciudad y el regreso a los distintos barrios durante estas noches.

Según han informado desde el Consistorio en una nota, se establecerán dos salidas, a las 22 y a las 23 horas, desde la Azucarera, con el siguiente recorrido: Azucarera - Plaza Europa - Río Madre - Huertas Mayores - Tronzaires - Sangüesa - Paseo de los Poetas - Díaz Bravo - Paseo de Pamplona.

Para facilitar la vuelta a casa, se habilitarán tres servicios con salida desde el Paseo de Pamplona, a las 00.30, 1.30 y 2.30 horas. El recorrido será el siguiente: Paseo de Pamplona - Plaza Europa - Azucarera - Río Madre - Huertas Mayores - Tronzaires - Sangüesa - Paseo de los Poetas - Díaz Bravo.

Las horas indicadas corresponden al inicio del servicio en la parada de origen. Estos servicios especiales tendrán el mismo coste que los trayectos habituales, por lo que se aplicarán las tarifas ordinarias del autobús urbano.